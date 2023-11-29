Россию исключили из организации по запрещению химического оружия

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Россия потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом организация написала на своей странице в социальной сети Х.
ОЗХО была создана в 1997 году. Ее деятельность направлена на оказание помощи государствам в части защиты от воздействия химического оружия, а также ликвидацию его запасов, и контроль за его применением.
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Анастасия Крестьянова