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Россия располагает данными, согласно которым украинские спецслужбы применяют токсичные химикаты против руководства новых субъектов РФ. Люб этом заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ», - заявил Лысогорский.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтам. По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом.
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