Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

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Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи стран мира. Список составил портал Global Firepower.
Уточняется, что при составлении индекса военного оснащения учитываются около 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в стране, ее логистические возможности и другие особенности. В статистике приняли участие 145 государств.
Согласно информации портала, в пятерку лидеров вошли США, РФ, КНР, Индия и Южная Корея. Отмечается, что лидеры рейтинга не изменились с прошлого года.
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