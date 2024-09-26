Россотрудничество требует запретить въезд в РФ учительнице, избившей школьника

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Россотрудничество требует от российских компетентных органов рассмотрения возможности запрета на въезд в страну учительницы, избившей школьника в Узбекистане. Об этом в своём Telegram-канале написал глава агентства Евгений Примаков.
Ранее по сети разлетелось видео, на котором учитель русского языка жестоко избивает ученика. Инцидент произошёл в школе Ташкента из-за того, что школьник попросить объяснить материал на русском языке.
Примаков опубликовал большой пост, в котором заявил, что этот русофобский акт не останется без внимания, а «данная особь» и её родственники никогда больше не получат возможность приехать в Россию, получить здесь образование, принять участие в стажировках и т.д.
Также глава ведомства подчеркнул, что Россотрудничество будет применять подобные меры по отношению к любому человеку, который поддержит жестокое избиение школьника. То же касается и администрации учебного заведения, если она будет оправдывать педагога и не примет необходимых в данной ситуации мер.
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Примаков опубликовал большой пост, в котором заявил, что этот русофобский акт не останется без внимания, а «данная особь» и её родственники никогда больше не получат возможность приехать в Россию, получить здесь образование, принять участие в стажировках и т.д.
Также глава ведомства подчеркнул, что Россотрудничество будет применять подобные меры по отношению к любому человеку, который поддержит жестокое избиение школьника. То же касается и администрации учебного заведения, если она будет оправдывать педагога и не примет необходимых в данной ситуации мер.
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Анастасия Чинкова