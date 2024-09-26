МИД России вынес представление послу Узбекистана после инцидента в школе Ташкента

Фото: Официальная страница МИД РФ
МИД России вынес официальное представление послу Республики Узбекистан после избиения учительницей школьника, который попросил объяснить предмет на русском языке. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее представитель МИД Мария Захарова потребовала от Узбекистана дать правовую оценку случая с жестоким обращением в школе Ташкента.
Поводом стало видео, на котором русскоговорящий ребенок просит учительницу объяснить предмет на русском языке, после чего педагог начинает избивать школьника на глазах у других детей.
В отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку, уверены в МИД.
Сейчас ситуацией в школе занимается детский омбудсмен.
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Поводом стало видео, на котором русскоговорящий ребенок просит учительницу объяснить предмет на русском языке, после чего педагог начинает избивать школьника на глазах у других детей.
В отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку, уверены в МИД.
Сейчас ситуацией в школе занимается детский омбудсмен.
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Лия Мурадьян