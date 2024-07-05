ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

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Теракт на оборонном предприятии предотвратили в Самаре. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Уточняется, что, по данным силовиков, в середине прошлого года самарец переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.
Чтобы реализовать задуманное, сообщает ФСБ, злоумышленник собирал самодельные зажигательные устройства, а также подбирал и осматривал места для совершения атаки.
«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утес» управления Росгвардии по Самарской области», — заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка Зиновий Парасюк осужден заочно на восемь лет колонии за нападение на консульство РФ во Львове.
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Никита Кротов