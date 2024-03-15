Олег Сирота отметил высокую явку на выборах в Подмосковье

Фото: Фотобанк МО/Олег Сирота
«Явка на этих выборах очень хорошая. Село голосует как обычно — дружно, утром, с очередями на избирательных участках. Поэтому я голосую завтра. Я уже знаю, что в первый день выборов надо постоять, чтобы проголосовать», — сказал Сирота.Он таже отметил, что несколько лет является общественным наблюдателем за выборами, и стал свидетелем тому, как как растёт уровень оснащённости наблюдения.
«Оснащённость очень выросла, в этот раз у нас появились новые камеры, которые обеспечивают самую чёткую трансляцию», — пояснил Сирота.Выборы президента России стартовали в 8 утра в пятницу, 15 марта. Голосование будет проходить в течение трёх дней и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00.
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