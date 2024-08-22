Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами

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Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) заявила о самых серьезных гонениях на христиан на Украине со времен первых веков христианства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).
Митрополит Марк отметил, что действия украинского правительства напоминают гонения на христиан в ранние века.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины приняла закон, который может привести к запрету Украинской Православной Церкви (УПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и предоставляет УПЦ девять месяцев для разрыва связей с Русской Православной Церковью. Законопроект был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.
Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) выразил сомнение в соответствии законопроекта с конституцией Украины. В свою очередь, митрополит Марк сравнил действия украинских властей с политикой нацистской Германии, отметив, что они напоминают диктатуру.
По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, принятие этого закона создаёт видимость легитимности для его применения против Церкви. Он подчеркнул, что это серьёзная трагедия для верующих, хотя выразил уверенность в выживании Церкви при любых обстоятельствах.
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«Это самые жестокие гонения, которые выпали на долю христиан с тех времен», — заявил он.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины приняла закон, который может привести к запрету Украинской Православной Церкви (УПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и предоставляет УПЦ девять месяцев для разрыва связей с Русской Православной Церковью. Законопроект был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.
Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) выразил сомнение в соответствии законопроекта с конституцией Украины. В свою очередь, митрополит Марк сравнил действия украинских властей с политикой нацистской Германии, отметив, что они напоминают диктатуру.
По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, принятие этого закона создаёт видимость легитимности для его применения против Церкви. Он подчеркнул, что это серьёзная трагедия для верующих, хотя выразил уверенность в выживании Церкви при любых обстоятельствах.
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Елена Перлова