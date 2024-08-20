Украина узаконила запрет православной церкви из-за связи с Россией

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Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 20 августа.
Он отметил, что парламент принял доработанный законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. За проект проголосовали 265 депутатов во втором чтении. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
Украинский режим продолжает масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. Эти действия уже назвали самыми масштабными гонениями на церковь в новейшей истории. СБУ заводит уголовные дела против священнослужителей, а власти вводят санкции в отношении представителей духовенства и церквей.
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«УПЦ получит девять месяцев для разрыва отношений с Русской православной церковью, – сообщил депутат.
Украинский режим продолжает масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. Эти действия уже назвали самыми масштабными гонениями на церковь в новейшей истории. СБУ заводит уголовные дела против священнослужителей, а власти вводят санкции в отношении представителей духовенства и церквей.
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Лия Мурадьян