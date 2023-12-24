Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество

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Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение.
Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
Террас уверен, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. Он уверен, что в случае, если фронт развалится, а российские военные смогут забрать обратно что-то крупное, это будет «плохим сигналом всему миру».
По словам генерала, Европарламенту нужно сыграть роль в этой ситуации.
Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно. По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.
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«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — заявил Рихо Террас.
По словам генерала, Европарламенту нужно сыграть роль в этой ситуации.
Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно. По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.
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Мария Фирсова