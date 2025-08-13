RT будет освещать встречу Путина и Трампа на Аляске с места событий

13 августа 2025, 15:43

Фото: iStock/vchal

RT будет освещать с места событий встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.





Напомним, встреча Путина и Трампа состоится на Аляске 15 августа. В мероприятии также примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом RT будет вести трансляцию с места событий.



За историческим событием можно будет следить также в Telegram-канале «RT на русском».



По мнению руководителя Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, Аляска является правильным местом для встречи лидеров России и США.





«Безопасность подобных встреч обеспечивается принимающей страной. Вместе с тем, все профильные вопросы согласовываются с ФСО России. То есть ФСО, исходя из своих требований, проверяют все объекты, все маршруты передвижения, места проживания. И если появляются какие-то критические моменты, ФСО их определяет», — пояснил Михайлов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«С одной стороны, конечно, это регион США, но с другой — это все-таки более нейтральная территория, чем, допустим, Турция или Арабские Эмираты», — заключил специалист.