В Госдуме объяснили, как Трамп относится к Медведеву

13 августа 2025, 15:25

Вассерман: Медведев является ключевой фигурой в российской внешней политике

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент США Дональд Трамп относится всерьез к высказываниям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





По его мнению, американский лидер любит блеф, поэтому не все его слова отражают реальные мысли.





«Хотя он и высказался в том духе, что это «какой-то чиновник-неудачник», не стоит забывать, что это бывший президент», — добавил парламентарий.