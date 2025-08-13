В Госдуме объяснили, как Трамп относится к Медведеву
Вассерман: Медведев является ключевой фигурой в российской внешней политике
Президент США Дональд Трамп относится всерьез к высказываниям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его мнению, американский лидер любит блеф, поэтому не все его слова отражают реальные мысли.
«Хотя он и высказался в том духе, что это «какой-то чиновник-неудачник», не стоит забывать, что это бывший президент», — добавил парламентарий.
По словам Вассермана, подобно тому, как Трамп, будучи бывшим президентом, сохраняет возможность вновь занять этот пост, Медведев также сохраняет за собой право на президентство. Дмитрий Медведев является фактором внешней политики России, заключил Вассерман.
