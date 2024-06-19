RT: Дочь Навального* готовят на смену действующему руководству ФБК**

Фото: РИА Новости/Дарья Горбатенко
Западные кураторы начали готовить дочь Алексея Навального* Дарью к роли руководителя Фонда борьбы с коррупцией**, где она проходила стажировку во время своего обучения в Стэнфордском университете.
По данным RT, Навальная должна заменить Марию Певчих*** как более поддающийся контролю исполнитель.
Собеседники издания в оппозиционной среде утверждают, что после окончания университета дочь Навального* не будет устраиваться на работу по специальности в США. Она планирует пойти по пути отца и связать своё будущее с политическим активизмом при помощи западных кураторов.
В этом её поддерживают западные кураторы и спонсоры ФБК.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям.
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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
***Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
Собеседники издания в оппозиционной среде утверждают, что после окончания университета дочь Навального* не будет устраиваться на работу по специальности в США. Она планирует пойти по пути отца и связать своё будущее с политическим активизмом при помощи западных кураторов.
В этом её поддерживают западные кураторы и спонсоры ФБК.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям.
Читайте также:
Навальный* умер в исправительной колонии
В Мурманске арестовали журналиста за работу со сторонниками Навального*
Дело против адвокатов Алексея Навального* поступило в суд
* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
***Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
Элина Позднякова