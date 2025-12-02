Достижения.рф

RT India начнёт вещание с 5 декабря в Нью-Дели

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Телеканал RT India начнёт работать в студийном комплексе в столице Индии Нью-Дели в пятницу, 5 декабря.



Так, на ежедневной основе будут выходить новости на английском языке, касающиеся роли Индии и России в многополярном мире, пишет RT.

Перед этим RT India на большом экране в аэропорту Нью-Дели показал передачу «Цена Империи» с участием главы комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхаруром. В программе рассказывали о британском колониализме.

Кроме того, 1 декабря в Джакарте стартовал курс обучения журналистики от RT Academy. В мероприятии приняли участие 250 представителей СМИ из разных стран.

Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0