RT: Лондон потратил около $1 млн на анализ эффективности антироссийских санкций
Британия в 2024-2025 годах потратила около одного миллиона долларов, чтобы выяснить, какой ущерб антироссийские санкции нанесли экономикам России и Соединённого Королевства, а также понять механизмы обхода ограничений. Об этом сообщает RT после анализа документов британского портала госзакупок.
Отмечается, что для исследования были заключены контракты сразу с двумя компаниями — Themis International Services Limited и Deloitte.
«Themis International Services Limited за £85 тысяч обязался провести «качественное исследование» влияния британских санкций на российскую экономику в сфере бизнес-услуг. Речь о компаниях, оказывающих услуги крупному бизнесу: о юристах, рекламных и маркетинговых агентствах, консалтинговых фирмах и об IT-подрядчиках», — говорится в материале.
Программу разделили на несколько этапов, в рамках которых подрядчик должен был провести целый комплекс мероприятий: от разработки стратегии до серии закрытых круглых столов. На основании полученных результатов в Лондоне должны были сделать выводы, работают ли санкции, насколько они эффективны, а также вычислить, какие товары продолжают экспортироваться в Россию.
При этом фирма Deloitte за £671 тысяч должна была провести социологическое исследование, чтобы выявить истинное отношение британских фирм к санкционной политике.
«Исследование было масштабным: по техзаданию каждый опрос должен был охватывать не менее 3 тыс. организаций. Его провели в координации с санкционными подразделениями различных правительственных ведомств Великобритании», — отмечает RT.
Как и в случае с первым исследованием, результаты второго публично не разглашались.
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сам факт проведения исследований указывает на сомнения британского правительства в успешности введённых санкций.
«Во многих странах население и бизнес крайне пессимистично относятся к санкциям, избиратели не готовы идти на такие жертвы ради неочевидных целей и задач», — сказал Милонов.
Он добавил, что теперь в Лондоне хотят понять, насколько они ошиблись.