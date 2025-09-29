29 сентября 2025, 13:22

Фото: iStock/peterspiro

Британия в 2024-2025 годах потратила около одного миллиона долларов, чтобы выяснить, какой ущерб антироссийские санкции нанесли экономикам России и Соединённого Королевства, а также понять механизмы обхода ограничений. Об этом сообщает RT после анализа документов британского портала госзакупок.





Отмечается, что для исследования были заключены контракты сразу с двумя компаниями — Themis International Services Limited и Deloitte.





«Themis International Services Limited за £85 тысяч обязался провести «качественное исследование» влияния британских санкций на российскую экономику в сфере бизнес-услуг. Речь о компаниях, оказывающих услуги крупному бизнесу: о юристах, рекламных и маркетинговых агентствах, консалтинговых фирмах и об IT-подрядчиках», — говорится в материале.

«Исследование было масштабным: по техзаданию каждый опрос должен был охватывать не менее 3 тыс. организаций. Его провели в координации с санкционными подразделениями различных правительственных ведомств Великобритании», — отмечает RT.

«Во многих странах население и бизнес крайне пессимистично относятся к санкциям, избиратели не готовы идти на такие жертвы ради неочевидных целей и задач», — сказал Милонов.