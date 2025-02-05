RT: Россия еще не получила образцы, найденные в разбившемся у Актау самолете

Фото: iStock/Gudella
Россия пока еще не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в обломках разбившегося у Актау самолета. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в российских авиационных кругах.
«Утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе», — заявил источник.Собеседник телеканала подчеркнул, что в отчете казахстанской правительственной комиссии нет заключения об идентификации посторонних элементов и говорится о том, что следует дополнительно изучить их происхождение.
Читайте также:
Минтранс Казахстана назвал расшифровку переговоров пилотов AZAL неофициальной
Лавров: Записи с черных ящиков самолета AZAL не подтверждают выводы СМИ
Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Данил Пономарев