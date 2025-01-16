Минтранс Казахстана назвал расшифровку переговоров пилотов AZAL неофициальной

Фото: iStock/Kesu01
Расшифровка переговоров потерпевшего крушение самолёта AZAL нет официального источника. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.
В ведомстве отметили, что не будут комментировать сведения из интернета до публикации предварительного отчёта. Он, в свою очередь, будет представлен в соответствии с требованиями законов Казахстана и требованиями приложения 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Днём ранее Telegram-канал Baza представил текстовую полную расшифровку переговоров экипажа самолёта с диспетчерами в России. Исходя из неё, пилот сообщал диспетчерам о взрыве кислородного баллона на борту, столкновении лайнера с птицами и отказе гидравлики. Также сообщается, что пилоты самостоятельно приняли решение об аварийной посадке в Актау.
Также накануне глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что расшифровка с чёрных ящиков не подтверждает данных, которые ранее были опубликованы в СМИ. В связи с этим он призвал дождаться результатов расследования, а не нагнетать атмосферу в медийном пространстве.
Читайте также:
Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау
Лавров: Записи с черных ящиков самолета AZAL не подтверждают выводы СМИ
Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Днём ранее Telegram-канал Baza представил текстовую полную расшифровку переговоров экипажа самолёта с диспетчерами в России. Исходя из неё, пилот сообщал диспетчерам о взрыве кислородного баллона на борту, столкновении лайнера с птицами и отказе гидравлики. Также сообщается, что пилоты самостоятельно приняли решение об аварийной посадке в Актау.
Также накануне глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что расшифровка с чёрных ящиков не подтверждает данных, которые ранее были опубликованы в СМИ. В связи с этим он призвал дождаться результатов расследования, а не нагнетать атмосферу в медийном пространстве.
Читайте также:
Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау
Лавров: Записи с черных ящиков самолета AZAL не подтверждают выводы СМИ
Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Анастасия Чинкова