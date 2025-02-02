Илон Маск: USAID — преступная организация, которой пора умереть

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Американский предприниматель Илон Маск высказался на своей странице в социальной сети X об агентстве США по международному развитию USAID.
«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — обратил внимание Илон Маск.
В отдельном посте он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Соединенные Штаты Америки.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.
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