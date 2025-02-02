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Илон Маск: USAID — преступная организация, которой пора умереть

Фото: iStock/ Urupong

Фото: iStock/ Urupong

Американский предприниматель Илон Маск высказался на своей странице в социальной сети X об агентстве США по международному развитию USAID.
«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — обратил внимание Илон Маск.

В отдельном посте он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Соединенные Штаты Америки.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.

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#сша
#бизнесмен
#илон маск
Путин считает странным приглашение Украины на годовщину освобождения Освенцима
02 февраля 2025, 17:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал позором отказ в приглашении представителей России на памятные мероприятия к годовщине освобождения Освенцима. В то же время приезд туда делегации Украины выглядит странно.
Об этом глава российского государства сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент отметил, что можно по-разному относиться к сегодняшней политике России или к нему лично, но такое решение — «странная, позорная вещь».

Также он отметил, что не менее странным выглядит и решение пригласить тех, кто сделал Степана Бандеру своим национальным героем. Ведь в охране концлагерей служили не только немцы, но и украинские националисты, а также ныне «цивилизованные». Причём именно они порой привлекались для расстрелов и отличались особой жестокостью по отношению к военнопленным.

Путин добавил: современное общество Германии не имеет отношения к приходу к власти фашистов и началу Второй мировой войны.
Историческая память существует, но возлагать вину на нынешнее поколение за то, что происходило в 1930-1940 годах, несправедливо, заявил президент России.

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#президент
#общество
#память
#отношения
#путин
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В США обвиняют президента Франции в том, что он женат на трансгендере
В США опубликовали первое подтверждение того, что жена Макрона — трансгендер
02 февраля 2025, 16:57

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Журналистка Кэндис Оуэнс разместила на своем YоuTube-канале первую часть анонсированного расследования. Оно посвящено доказательству того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
По утверждению представительницы СМИ, женой президента страны является урожденный Жан-Мишель Тронье, присвоивший себе личность девушки, в то время как сама Брижит пропала без вести в 1961.

В доказательство своей гипотезы она привела видео от 1977 года. На записи трансгендер, представившийся Вероникой, давал интервью. С точки зрения журналистки, голос на записи и голос Брижит идентичны.

Впервые репортер поддержала теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, в марте 2024 года. Тогда она сослалась на расследование своей коллеги Наташи Рей, которое было опубликовано во французском журнале Faits et Documents перед выборами во Франции 2022 года.

Рей утверждала: Брижит появилась на свет мужчиной, его звали Жан-Мишель Тронье. Эта идея была быстро подхвачена последователями конспирологических теорий и крайне правыми. После этого первая леди Франции подала иск о клевете на журналистку. Вероятно, американке стоит ждать того же.

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«Встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком»: Путин о Трампе и европейских элитах
Путин: Трамп наведёт порядок среди европейских элит
02 февраля 2025, 14:22

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью быстро наведёт порядок в Европе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства подчеркнул, что Трамп уже очень скоро поставит всё на свои места. Европейские элиты, по словам Путина, «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

Российский президент уточнил, что система ценностей Трампа отличается от позиции экс-главы США Джо Байдена по различным вопросам. Властям Европы больше нравилась предыдущая администрация, поэтому они с большим удовольствием выполняли любой приказ Вашингтона.

В связи с этим европейские политики пытались бороться с Дональдом Трампом и вмешивались в электоральный процесс в США. Однако после победы кандидата от республиканцев они растерялись.

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#владимир путин
#дональд трамп
#европа
#россия
#сша
#выборы
#президент
#администрация
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МИД Испании: Европа понимает необходимость восстановления отношений с Россией
02 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/ffikretow

В Европе отдают себе отчет в необходимости примирения и повторного налаживания отношений с Россией в будущем. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В интервью газете El Diario он отметил, что очевидным для всех является тот факт, что после окончания украинского конфликта европейские страны по-прежнему будут иметь достаточно протяженную границу с Россией.

«Мы должны будем заняться восстановлением отношений с Москвой», — подчеркнул глава испанского внешнеполитического ведомства.

По его словам, устранение противоречий и примирение должно происходить на основе признания суверенного равенства государств и взаимного уважения. Альбарес также считает, что сейчас мир находится в такой же ситуации, которая наступила после падения Берлинской стены.

«Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда мы должны решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия»», — заключил глава МИД Испании.

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#мид
#страны
#интервью
#мир
#испания
#россия
#отношения
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Канада в шоке от решения США сделать её мишенью
Трюдо: Мы поражены решением США сделать канадцев мишенью
02 февраля 2025, 11:32

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: канадцы в шоке от решения Штатов выбрать их в качестве мишени. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о вводе импортных пошлин против северного соседа.
«Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», - сообщил глава правительства Канады на пресс-конференции.

Трюдо также выразил уверенность, что США и Канаде следует по-прежнему решать общие задачи «в других частях света», а не применять друг против друга меры экономического воздействия.

Ранее Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. 25-процентные пошлины вводятся на весь импорт из Канады, кроме энергоресурсов, на которые сбор составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин также определён в 25%. На китайскую продукцию введены ещё 10% пошлин дополнительно к тем, что уже действуют. Новый указ Трампа включает опцию повышения в случае, если какая-то из стран введет ответные меры против США.

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#канада
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«Вмешательство в выборы»: Власти США изучат полную версию интервью Камалы Харрис
Телеканал CBS передаст властям стенограмму интервью Харрис в целях расследования
02 февраля 2025, 08:43

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский телеканал CBS News предоставит в распоряжение Федеральной комиссии по связи (FCC) интервью бывшего вице-президента США Камалы Харрис для программы «60 минут». Это будет сделано в рамках проводимого расследования.
Как рассказали телевизионщики, проверка инициирована в связи с иском нынешнего главы государства Дональда Трампа к телеканалу. Информация об этом опубликована на официальном портале СМИ.

Интервью у экс-кандидата в президенты США Камалой Харрис было взять в октябре. Федеральная комиссия по связи запросила ««полную, неотредактированную стенограмму и записи с камер» интервью, снятого в рамках программы «60 минут». Телеканал подтвердил, что работает над выполнением требований FCC.

В иске, поданном Трампом, утверждалось, что специалисты CBS News отредактировал и допустил купюры в интервью Харрис. Тем самым общественность была введена в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы в США.

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#дональд трамп
#камала харрис
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«Огнеборцы — out!»: В США предложили уволиться пожарным из недавно горевшей Калифорнии
WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса в Калифорнии
02 февраля 2025, 07:41

Фото: istockphoto/Toa55

Американские власти разослали сотрудникам пожарно-спасательных служб предложения уволиться по собственному желанию, не дожидаясь предстоящих масштабных сокращений. Ранее пожарные боролись с огненной стихией, бушевавшей в Лос-Анджелесе и лесах Калифорнии.
Это серьёзно подорвало боевой дух федеральных служащих и стало для них настоящей «пощёчиной», пишет издание The Washington Post. В публикации отмечается, что предложение уволиться по собственному желанию с получением соответствующей компенсации, разосланное большинству госслужащих, имело своей целью подтолкнуть их к уходу в отставку до конца сентября либо подвергнуться риску увольнения в ходе предстоящего масштабного сокращения штатов федеральных агентств, служб департаментов.

Авторы материала также указывают, что этот шаг властей вызвал тревогу и замешательство в рядах сотрудников государственных служб самого разного профиля. Но особенно предложение уволиться задело пожарных. Ведь некоторые из них ещё совсем недавно, рискуя здоровьем и жизнью, боролись с одним из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии и только начали восстанавливаться. Вряд ли разосланные правительством письма с предложением покинуть службу имело хороший терапевтический эффект.

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#пожарные
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Минкоммерции КНР: Китай выражает сильное недовольство из-за веденных пошлин США
02 февраля 2025, 06:27

Фото: iStock/WD Stuart

В Китае выразили серьезное недовольство после введения в США пошлин на продукцию из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны.
«Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против», — говорится в заявлении ведомства.

Свое несогласие КНР высказало после подписания президента США Дональда Трампа указа о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. Таким образом продукция из КНР будет облагаться пошлинами в 10%.В своем заявлении министерство добавило, что оно рассчитывает на исправление ошибок и создании благоприятных условий для сотрудничества со Штатами.

Ранее «Радио 1» писало о введении в США импортных пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая. На товары из первых двух стран размер обложения составит 25%, а уже на китайскую продукцию 10%.

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#сша
#санкции
#китай
#товары
#продукция
#трамп
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Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары
02 февраля 2025, 06:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада введет 25% пошлины на товары из США после указа американского президента Дональда Трампа сделать аналогичные обложения на канадскую продукцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму 155 миллиардов долларов», — написал Трюдо на своей странице в соцсети X.

Данное решение было принято сразу после подписанного указа Дональдом Трампом о 25% пошлинах на товары из Канады. Также под это обложение попала продукция из Мексики. Уже на товары из Китая будут распространяться пошлины в 10%.

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#сша
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#продукция
#канада
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