RT: во Франции занялись проверкой агентства, аналогичного USAID

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После приостановки проектов американского USAID во Франции занялись проверкой агентства AFD, которое преследует во многом похожие цели, что и заокеанский аналог. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что французы уже охарактеризовали деятельность агентства как непрозрачную, абсурдную и одержимую гендерными вопросами. Хоть и позиция AFD заявляется как аполитичная, опрошенные RT эксперты считают, что все ровно наоборот.
По информации телеканала, французское агентство постулирует своими приоритетами климат, гендерное равенство, гуманитарную помощь в зонах конфликтов, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде.
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По информации телеканала, французское агентство постулирует своими приоритетами климат, гендерное равенство, гуманитарную помощь в зонах конфликтов, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде.
«В 2022 году президент Макрон на конференции AFD заявил, что агентство должно сосредоточиться на низовых проектах в африканских странах, способствующих демократизации и установлению прозападного курса. Хотя приоритеты сформулированы аполитично, на практике речь идет о поддержке прозападных сил», — поделился с RT политолог Алексей Чихачев.Читайте также:
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Данил Пономарев