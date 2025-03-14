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RT: во Франции занялись проверкой агентства, аналогичного USAID

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

После приостановки проектов американского USAID во Франции занялись проверкой агентства AFD, которое преследует во многом похожие цели, что и заокеанский аналог. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что французы уже охарактеризовали деятельность агентства как непрозрачную, абсурдную и одержимую гендерными вопросами. Хоть и позиция AFD заявляется как аполитичная, опрошенные RT эксперты считают, что все ровно наоборот.

По информации телеканала, французское агентство постулирует своими приоритетами климат, гендерное равенство, гуманитарную помощь в зонах конфликтов, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде.
«В 2022 году президент Макрон на конференции AFD заявил, что агентство должно сосредоточиться на низовых проектах в африканских странах, способствующих демократизации и установлению прозападного курса. Хотя приоритеты сформулированы аполитично, на практике речь идет о поддержке прозападных сил», — поделился с RT политолог Алексей Чихачев.
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Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника»
Лукашенко: К концу года Белоруссия разместит у себя два комплекса «Орешник»
14 марта 2025, 21:36

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

До конца 2025 года Белоруссия будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
В интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой он заявил, что лично контролирует производство этих установок и также лично будет заниматься вопросами их размещения.

«Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться», — считает Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что на текущий момент Белоруссия пока ещё не получила ни одной установки ракетного комплекса «Орешник» от российской стороны.

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«Посмотрим, что получится»: Путин оценил ситуацию в отношениях России и США
Путин: Команда Трампа делает всё возможное для восстановления отношений США и РФ
14 марта 2025, 20:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом делает всё возможное, чтобы восстановить в плане российско-американских отношений всё то, что было утрачено и просто разрушено во время нахождения у власти Джозефа Байдена и его советников.

«В целом, ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Владимир Путин.

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В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили красный коврик прямо перед лужей
В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили короткую красную дорожку перед лужей
14 марта 2025, 19:42

Фото: istockphoto/wildpixel

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду для участия в саммите глав МИД стран, входящих в G7. При встрече у трапа самолёта для прохода главы американского внешнеполитического ведомства расстелили очень короткую красную дорожку, больше напоминавшую коврик, которая вела прямо в грязную лужу.
О такой не слишком дружелюбной встрече, ожидавшей Рубио в Стране Кленового Листа, сообщило издание The Mirror US. Как видно на фотографии, сопровождающей материал, короткий коврик даже не закрывает лужу, перед которой он постелен.

«Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе», — делают вывод авторы публикации.

По их мнению, такой жест можно расценить как иллюстрацию напряжённых отношений, которые складываются в настоящее время между двумя странами. Например, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что введением пошлин американский президент Дональд Трамп развязал между государствами торговую войну.

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«Поступил, как гнида»: Лукашенко жёстко высказался о Зеленском
Лукашенко рассказал о «непубличном» звонке Владимиру Путину с Украины
14 марта 2025, 18:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал развёрнутое интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой. В ходе беседы он сделал несколько заявлений, рассказав, например, о «непубличном» звонке Владимиру Путину с Украины.
Сообщив об этой беседе Путина, белорусский лидер отметил, что «с той стороны» не очень заметно какое-то «страстное желание» разговаривать и достигать согласия по спорным вопросам «с нами, с Россией и так далее».

«Хотя, мне не стоит говорить на эту тему, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал», — подчеркнул Лукашенко и перешёл к другим темам.

Президент Белоруссии прокомментировал также и свои отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, дав ему, по своему обыкновению, хлёсткую и жёсткую характеристику.

«Володя как сын мне был, но поступил, как гнида», — сказал Лукашенко.

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Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве
14 марта 2025, 18:16

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил своё намерение приехать в Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
О предстоящем в мае визите Пашиняна в Россию сообщили сотрудники пресс-службы Кремля. Они уточнили, что глава армянского правительства принял приглашение российского лидера и будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю Дня Победы. Телефонный разговор глав двух государств состоялся накануне, 13 марта.

Ранее о намерении приехать в столицу России и принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне заявлял также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что считает этот визит не только своей обязанностью, но и долгом.

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