В Скандинавии профинансируют продвижение ЛГБТ* и гендерной повестки в РФ и РБ

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Совет министров северных стран, который объединяет правительства стран Скандинавии, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, которые будут продвигать ЛГБТ*-ценности и гендерную повестку, в том числе, на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает RT. Общая сумма для финансирования подобных НКО, как отмечается, составляет около 8,3 млн датских крон или 103 млн рублей.
«Необходимо понимать, что на фоне неприятностей у многих американских государственных и частных структур «мягкой силы» некоторые наиболее значимые для ЕС сферы работы с подконтрольными им НКО будут замыкаться на европейское бюджетное финансирование. Кроме того, в генетический код политики скандинавских стран по умолчанию вшита русофобия — и они будут поддерживать любой деструктив», — отметил политолог Владимир Брутер в беседе с телеканалом.В свою очередь общественник и эксперт в сфере защиты семьи Андрей Цыганов считает, что современная европейская иделология в целом является инструментом по депопуляции человечества. В беседе с Общественной Службой Новостей общественник заявил, что дело заключается в выпячивании интересов меньшинств и проблемах в ювенальной психологии, где мнение детей становится более ценным, чем мнение их родителей.
«Все перечисленное является политическими составляющими, которые не имеют никакого отношения к христианскому базису, лежащему в основе нашей цивилизации, а направлены на его разрушение», — подчеркнул эксперт.Читайте также:
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Данил Пономарев