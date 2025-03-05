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В Скандинавии профинансируют продвижение ЛГБТ* и гендерной повестки в РФ и РБ

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Совет министров северных стран, который объединяет правительства стран Скандинавии, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, которые будут продвигать ЛГБТ*-ценности и гендерную повестку, в том числе, на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает RT. Общая сумма для финансирования подобных НКО, как отмечается, составляет около 8,3 млн датских крон или 103 млн рублей.
«Необходимо понимать, что на фоне неприятностей у многих американских государственных и частных структур «мягкой силы» некоторые наиболее значимые для ЕС сферы работы с подконтрольными им НКО будут замыкаться на европейское бюджетное финансирование. Кроме того, в генетический код политики скандинавских стран по умолчанию вшита русофобия — и они будут поддерживать любой деструктив», — отметил политолог Владимир Брутер в беседе с телеканалом.
В свою очередь общественник и эксперт в сфере защиты семьи Андрей Цыганов считает, что современная европейская иделология в целом является инструментом по депопуляции человечества. В беседе с Общественной Службой Новостей общественник заявил, что дело заключается в выпячивании интересов меньшинств и проблемах в ювенальной психологии, где мнение детей становится более ценным, чем мнение их родителей.
«Все перечисленное является политическими составляющими, которые не имеют никакого отношения к христианскому базису, лежащему в основе нашей цивилизации, а направлены на его разрушение», — подчеркнул эксперт.
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#рф
Трамп побил рекорд Клинтона во время выступления в Конгрессе
05 марта 2025, 15:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп побил рекорд экс-главы государства Билла Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Речь американского лидера продлилась около 1 часа 39 минут и стала самой длинной из когда-либо произнесённых в ходе выступления перед обеими палатами Конгресса США.

Журналисты издания уточняют, что предыдущий рекорд поставил Клинтон, который в 2000 году произнёс в Конгрессе речь продолжительностью 89 минут.

Отметим, что это выступление в Конгрессе стало первым после вступления Трампа в должность президента страны.

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Трампа призывают снять санкции с RT и Sputnik
05 марта 2025, 15:07

Фото: iStock/microgen

Американский журналист-расследователь и бывший руководитель RT America Бен Свонн направил президенту США Дональду Трампу письмо с призывом снять санкции с российских RT и Sputnik. Вместе с ним под обращением подписались и другие работники СМИ.
«Он назвал решение администрации экс-президента США Джо Байдена наложить ограничения нарушающим конституционные права граждан страны», — передает RT.
Свонн подчеркнул, что американские санкции лишили журналистов работы, а более 800 млн человек по всему миру потеряли доступ к беспристрастным репортажам и программам мнений.

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Путин призвал принять концепцию миграционной политики как можно быстрее
05 марта 2025, 14:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил принять концепцию государственной миграционной политики РФ в 2025 году. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что в стране необходимо жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма.

5 марта проходит расширенное заседание коллегии МВД. Мероприятие посвящено итогам работы органов внутренних дел за 2024 год. Также обсуждаются приоритетные задачи на текущий год.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с обращением к нации
05 марта 2025, 14:04

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит обращение к своим согражданам на фоне обострившихся мировых проблем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером», — заявил он в среду, 5 марта.

Раньше лидер Франции сообщил, что предпринимал неоднократные попытки отговорить президента США Дональда Трампа от того, чтобы тот продолжал добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Во время визита в Вашингтон он призывал Трампа пойти на перемирие лишь для воздушных и морских операций. Аналогичную меру в отношении украинской энергетики они разрабатывали с британским премьер-министром Киром Стармером.

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Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по ресурсам
05 марта 2025, 13:29

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Как только будет подписан договор о редкоземельных ресурсах между США и Украиной, поставки американского оружия Киеву с большой долей вероятности будут возобновлены. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Выступая в Конгрессе, Трамп с удовлетворением заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».

По мнению политика, это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся, при том, что Европа уже увеличила их.

Телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил накануне, что Штаты приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Эту информацию в Белом доме подтвердили газете Washington Post.

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