Дональд Трамп стал героем неожиданного инцидента
В Морристауне, штат Нью-Джерси, во время очередной пресс-конференции президент США Дональд Трамп стал героем неожиданного инцидента. Об этом пишет РИА Новости.
На видео, снятом C-SPAN и Forbes, видно, как глава государства споткнулся, поднимаясь по трапу на президентский самолет Air Force One.
Несмотря на кратковременное замешательство, Трамп быстро восстановил равновесие и продолжил подъем, уверенно обратившись к собравшимся журналистам. Сжав кулак в знак решимости, он продемонстрировал свою стойкость, что не осталось незамеченным в социальных сетях.
Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Его отец Фред Трамп был магнатом в сфере недвижимости, что позволило ему обеспечить роскошный образ жизни для своей семьи. Дональд Трамп — по истине уникальный американский президент. Став 45-м главой США, он по сей день остаётся единственным, кто до своего президентского срока не имел никакого опыта в политической деятельности, а после — был обвинён по уголовной статье.
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