09 июня 2025, 08:21

C-SPAN: Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Фото: iStock/Dushlik

В Морристауне, штат Нью-Джерси, во время очередной пресс-конференции президент США Дональд Трамп стал героем неожиданного инцидента. Об этом пишет РИА Новости.