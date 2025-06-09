Депутат Верховной Рады призывает к отставке Зеленского из-за отказа забирать тела боевиков
Дмитрук: нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с призывом к украинцам требовать отставки Владимира Зеленского. Поводом для этого стало решение украинской стороны не участвовать в обмене тел погибших военных, предложенном Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — написал Дмитрук.
Он отметил, что ответственность за это решение полностью лежит на Зеленском, который, по его мнению, саботирует жест доброй воли со стороны Москвы.
Напомним, что 6 июня Россия начала реализацию акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, а также обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Однако украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, несмотря на заранее объявленную дату.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.