Депутат Верховной Рады призывает к отставке Зеленского из-за отказа забирать тела боевиков

09 июня 2025, 09:26

Дмитрук: нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела

Фото: iStock/al_la

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с призывом к украинцам требовать отставки Владимира Зеленского. Поводом для этого стало решение украинской стороны не участвовать в обмене тел погибших военных, предложенном Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.







«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — написал Дмитрук.