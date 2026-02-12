RT запускает программу «Студия Эр-Рияд» в Саудовской Аравии

12 февраля 2026, 14:56

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT запускает в Саудовской Аравии программу «Студия Эр-Рияд». Проект приурочили к 100-летнему юбилею дипломатических отношений Москвы и Эр-Рияда.





Отмечается, что программа будет выходить в эфир два раза в месяц. Первым гостем станет принц Саудовской Аравии Турки Аль Фейсал, бывший глава разведывательного аппарата КСА, видный политический деятель королевства. Также в эфире появятся политики королевства и других стран Персидского залива.



На церемонии открытия проекта руководитель телеканала RT Arabic Майя Манна подчеркнула, что «Студия Эр-Рияд» является важным шагом для развития и укрепления связей между странами в медиасфере, поскольку проект российского канала стал первым, который полностью снимается и производится в Саудовской Аравии.





«Рада, что именно в юбилейный год телеканал RT Arabic запускает такой значимый проект — значимый как для России, так и для королевства и всего арабского мира», — приводит RT слова Манны.