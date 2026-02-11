Симоньян: Директор BBC снова клянчит деньги на международное вещание

11 февраля 2026, 18:26

Фото: iStock/Matthew Morrison

На фоне роста доверия к RT британская медиакомпания BBC World Service вновь начала клянчить деньги на международное вещание. Такое заявление сделала главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя слова гендиректора BBC Тима Дэви.





Ранее Тим Дэви сообщил, что финансирование BBC World Service будет прекращено через семь недель из-за отсутствия соглашения с британским правительством.





«Согласно исследованию самой BBC, уровень доверия к ее контенту за последние четыре года остался в целом неизменным», — приводит RT слова Симоньян.