Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев

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Владимир Зеленский хотел подкупить президента Сербии Александра Вучича, чтобы его страна не принимала украинских беженцев. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия не принимала украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать», — предположил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, такой разговор между Зеленским и Вучичем мог произойти в ходе их телефонного звонка. Напомним, что в четверг глава Сербии рассказал о созвоне с главой киевского режима, в котором обсуждалось возможность визитов в будущем, а также сотрудничество двух государств.
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Иван Мусатов