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Вучич: Европа в целом теряет вес в мире

Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет», — отметил Вучич.

По его словам, для завершения украинского конфликта нужен другой, более рациональный подход.



Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис.

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Медведев призвал наказать Европу после гибридной войны против РФ
Медведев: после гибридной войны против РФ стоит «наказать Европу»
27 декабря 2024, 10:46

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана, так считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что европейские страны «кормила всех самых оголтелых демонов войны» и не считалась с многочисленными потерями конфликтующих сторон.

Таким образом, Медведев считает, что Европа «должна быть наказана». И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства.

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#медведев
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Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с тонущего «Урса Майор»
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с «Урсы Майор»
27 декабря 2024, 10:45

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что после завершения гибридной войны Запада против России, Европу следует наказать всеми доступными средствами, поэтому необходимо помогать всем деструктивным процессам, которые там происходят.

Политик подчеркнул, что такие жёсткие меры связаны с тем, что норвежское судно отказалось взять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков.

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Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год
27 декабря 2024, 09:25

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра учебной нагрузки на школьников в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
​В ходе обсуждения проблемы высокой загруженности детей, которые в среднем тратят на учебу от 8 до 10 часов в день, Володин отметил, что более 50% из более чем 10 тысяч комментариев, полученных в результате опроса, подтверждают чрезмерную нагрузку на учащихся.

Среди основных причин, влияющих на высокую учебную нагрузку, выделены:

• Сложные домашние задания и их объем;

• Перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;

• Внеурочная деятельность;

• Шестидневная учебная неделя;

• Обучение во вторую смену.

Володин подчеркнул, что со стороны экономики существует понимание необходимости изменения подхода к учебной нагрузке в школах. Он анонсировал, что вопрос о снижении нагрузки на школьников будет включен в число приоритетов на 2025 год, и совместно с Правительством будут выработаны соответствующие решения.

«Важно, чтобы получение знаний было здоровым», — отметил председатель Госдумы.

Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#володин
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Telegraph: Трампу стоит предложить Британии войти в состав США
27 декабря 2024, 01:46

Фото: iStock/mrrobotonur07

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Великобритании войти в состав США. Об этом пишут Telegraph.
«Нам бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная полу-ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — заявляют в газете.

Как пишет автор материала, сегодняшние отношения с Вашингтоном символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку страны. Данный процесс наблюдается последние годы, так как сейчас Лондон стал раем для предоставления услуг США, подобно Индии. Также Штаты пользуясь низким уровнем зарплат переманивают лучших специалистов Англии к себе в страну.

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#сша
#страны
#отношения
#британия
#трамп
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Маск: США станут банкротом в случае увеличения госдолга
27 декабря 2024, 01:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

По словам миллиардера Илона Маска, США станут банкротом в случае роста государственного долга. Такой комментарий бизнесмен оставил под постом букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил Маск.

Это высказывание бизнесмен сделал под постом букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось о растущем госдолге США в размере 36 триллионов долларов. При этом было отмечено, что данную проблему впервые за десятилетия можно решить с помощью нового департамента по достижению государственной эффективности, главой которого станет Маск. Также в числе возможных причин банкротства США миллиардер назвал проблему с бюджетными расходами страны.

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#сша
#бюджет
#маск
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Энергетик Харченко: отключения света на Украине будут следующие несколько лет
27 декабря 2024, 00:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что отключения света в стране продлятся еще следующие несколько лет. Об этом он заявил на телеканале «Киев-24».
«Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — рассказал Харченко.

По словам эксперта, отключения продолжатся в стране даже в случае успешного восстановления энергетической инфраструктуры. Причиной этого являются ограничения в поставках. Они могут сокращаться при определенных погодных условиях или в случае низкого потребления электроэнергии.

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#ограничения
#украина
#электричество
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Хоман: Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в США
26 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Naeblys

Куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман заявил, что избранный президент США Дональд Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в Штатах. Слова политика приводит издание The Washington Post.
«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение»,— высказался Хоман в своем интервью для газеты.

Политик отметил, что у депортируемых будет выбор, оставить своего ребенка в США или быть высланными вместе с ним. Также страна вернется к практике, когда семьи нелегальных эмигрантов помещают в заключение. Для этого соорудят временные постройки с «мягкими» условиями.

Согласно данным The New York Times, на сегодняшний день в США доля эмигрантов от всего населения страны составляет 15,2%. В последний раз такой высокий результат фиксировался в 1890 году.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в первый же день своего правления подпишет ряд указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. К тому же администрация президента рассматривает варианты изменения закона о получении американского гражданства по месту рождения. В частности это может быть отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.

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#сша
#дональд трамп
#семьи
#мигранты
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Кадыров указал на «тревожный звонок» для Узбекистана и высказался о «чеченском следе»
Кадыров заявил о попытке «расшатать» Узбекистан и пригрозил ответственностью
26 декабря 2024, 19:23

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В последнее время внутренние силы пытаются расшатать политическую обстановку в Узбекистане. Об этом написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, медийные атаки на руководство страны поддерживаются западными средствами массовой информации, при этом активно делается акцент на якобы «чеченском следе».

Осенью в Узбекистане было совершено покушение на экс-чиновника. Ряд местных СМИ обвинил в причастности к случившемуся Кадырова.

По словам чеченского лидера, если бы он действительно был к этому причастен, то «довел бы дело до конца еще в тот же день». Происходящее в Узбекистане Кадыров назвал тревожным звонком для президента страны Шавката Мирзиёева.

Чиновнику, на которого было совершено покушение, глава Чечни посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В ином случае Кадыров пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».

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ЦАХАЛ атаковала военные объекты хуситов в Йемене
26 декабря 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Diy13

Военные цели хуситов в Йемене атаковала армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проинформировали в армейской пресс-службе. Там подчеркнули, что хуситы неоднократно били по Израилю и его гражданам в том числе при помощи дронов.
«…Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена», — сказано в публикации ЦАХАЛ.
Как утверждают военные, при помощи атакованных ЦАХАЛ объектов в регион доставлялось контрабандой иранское вооружение.

ЦАХАЛ резюмировала, что хуситы полагаются на Иран, чтобы осуществлять свои атаки.

Накануне в среду, 25 декабря, израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупреждал, что хуситов ожидает судьба шиитской группировки «Хезболлах».

Отношения Израиля с Ираном обострились после того, как ЦАХАЛ ликвидировала генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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