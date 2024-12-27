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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет», — отметил Вучич.
По его словам, для завершения украинского конфликта нужен другой, более рациональный подход.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис.
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