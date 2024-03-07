RTS: Президент Сенегала распустил правительство, назначив нового премьера

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Президент Сенегала Маки Салл 6 марта распустил правительство страны и назначил новым премьер-министром бывшего главу МВД Сидики Кабу, передаёт телеканал RTS.
Бывший глава сенегальского правительства был снят с должности из-за необходимости вести предвыборную президентскую кампанию. Как заявил Маки Салл, уже в ближайшее время в африканской стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
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Артем Путинцев