Радио1
Главная / Новости / Политика/ RTS: Президент Сенегала распустил правительство, назначив нового премьера

RTS: Президент Сенегала распустил правительство, назначив нового премьера

07 марта 2024, 01:33
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Президент Сенегала Маки Салл 6 марта распустил правительство страны и назначил новым премьер-министром бывшего главу МВД Сидики Кабу, передаёт телеканал RTS.
Бывший глава сенегальского правительства был снят с должности из-за необходимости вести предвыборную президентскую кампанию. Как заявил Маки Салл, уже в ближайшее время в африканской стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Читайте также:


Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку

Премьер Латвии объявил об уходе в отставку
#выборы
#африка
#президент
#премьер-министр
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Вашингтоне приняли проект частичного финансирования правительства страны
Конгресс США принял проект о финансировании правительства страны
07 марта 2024, 01:56

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны, подтверждается результатами голосования, передает ТАСС.
За проект проголосовали 339 законодателей. Восемьдесят пять членов палаты выступили против.

Законопроект предусматривает выделение средств различным министерствам и ведомствам по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю и науку. Срок действия средств истекало в пятницу, 8 марта.

В то же время бюджеты остальных шести министерств, включая Министерство обороны, должны были быть приняты до 22 марта, чтобы избежать очередного шатдауна.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал временный бюджет американского правительства.

Читайте также:

Байден подписал временный бюджет американского правительства

Politico: Конгресс США предотвратил остановку работы правительства

Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
#сша
#джозеф байден
#бюджет
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ
Bloomberg: Джо Байден собирается направить Киеву $200 млрд из бюджета армии США
07 марта 2024, 01:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден собирается направить 200 миллионов долларов из бюджета армии США на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявило 6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на собственныеисточники.
Подобное решение может быть связано с тем, что законопроект о финансовой помощи Украине, о принятии которого Байден просил Конгресс США, находится в тупике. При этом сообщается, что киевский режим испытывает большой снарядный голод и неспособен противостоять территориальным успехам российской армии в последнее время.

Тем не менее, Bloomberg признает, что возможное финансирование «ничтожно мало» по сравнению с суммой помощи, заявленной в «подвисшем» законопроекте.

Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Читайте также:

«Деньги на ветер»: В США жёстко высказались о помощи Украине

«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева

Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
#армия
#сша
#украина
#финансирование
#всу
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о привлекательности БРИКС для государств мира
Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для разных стран
07 марта 2024, 01:48

Фото: iStock/wimagine

Президент России Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для стран на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает издание «Известия».
«Сегодня это мощное, действительно серьезное объединение, магнит, который притягивает очень многие страны мира. Действительно, эти страны набирают обороты», – отметил российский лидер.

Ранее посол ЮАР в России заявил, что 25 государств ждут присоединения к БРИКС.

До этого пришедшее к власти в Аргентине правительство Харви Милея сообщило об отказе вступления в БРИКС.

Читайте также:

Посол ЮАР в России: 25 государств ожидают присоединения к БРИКС

Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС

Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
#россия
#брикс
#аргентина
#бразилия
#индия
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о самых надежных союзниках России
Путин: Сербы приходятся России самыми надежными союзниками на протяжении веков
07 марта 2024, 01:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) и отвечая на вопросы участников из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ и напомнил, что они были такими на протяжении веков, сообщает ТАСС.
«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», – заявил российский лидер,

Затем глава государства обратился к собеседнику из Сербии и уточнил, что он должно быть лучше информирован об особом характере российско-сербских отношений.

Участник фестиваля рассказал главе государства, что учился в Московской духовной академии, и поблагодарил его за предоставленную возможность учиться в России.

«Вы рукоположенный? Вы батюшка?» – поинтересовался у него Путин.

Мужчина ответил, что он к этому стремится.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки присоединения России к Западу не имеют смысла.

Читайте также:

Путин заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно

Путин раскрыл уникальную роль российских женщин

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
#владимир путин
#сербия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший советник Трампа объяснил позицию экс-президента к ЕС и НАТО
Бывший советник Бэннон: Трамп не является другом ЕС и технократов из НАТО
07 марта 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон рассказал в интервью Corriere della Sera об отношении политика к Евросоюзу и НАТО.
По словам Бэннона, бывший лидер США не приходится другом ни ЕС, ни «форуму в Давосе», ни технократам «в НАТО».

«Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете [уровня трат в размере] 2 процентов ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО», – заявил Бэннон, отвечая на вопрос журналиста, что будет означать возвращение бывшего главы США в Белый дом.

Эксперт отметил, что в 2017 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель потребовала 375 миллиардов долларов за защиту, предоставляемую НАТО, во время своего визита в США, поэтому «Трамп должен заставить другие страны "платить"».

Ранее Трамп вызвал нынешнего лидера США Джозефа Байдена на дебаты.

Читайте также:

Трамп вызвал Байдена на дебаты

Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным

Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей
#ес
#нато
#дональд трамп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно
Путин: Россия пыталась присоединиться к Западу, но поняла бессмысленность этого
07 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин рассказал о бессмысленности присоединения России к Западу на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.
«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке"», – подчеркнул российский лидер, добавив, что в скором времени Россия осознала бессмысленность попыток.

Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.

Читайте также:

Путин раскрыл уникальную роль российских женщин

Путин назвал основы жизни и бытия России

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
#владимир путин
#россия
#сша
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ана Брнабич перестанет быть премьером Сербии, но станет спикером парламента
Bloomberg: Александр Вучич рассказал о грядущей отставке сербского премьера
07 марта 2024, 00:28

Фото: РИА Новости/Николия Джорджевич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич покинет пост главы правительства и займет должность спикера парламента. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил сербский президент Александр Вучич. По его словам, правящая Сербская прогрессивная партия выберет нового премьер-министра уже на следующей неделе.
«Она действительно заслуживала занимать одну из важнейших должностей страны», — cказал Вучич журналистам

Ана Брнабич занимала пост сербского премьера с 2017 года, став первой женщиной, возглавившей правительство этой страны. Всего же Брнабич работала в кабинете министров Сербии более 16 лет, начиная с 2007 года.

Напомним, что в декабре 2023 года состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Победу на них одержала коалиция президента Вучича во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (CПП), получившей абсолютное парламентское большинство.

Читайте также:

Правящая коалиция Сербии получит большинство в парламенте, заявил президент Вучич

Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

Вучич заявил о своем скором уходе с поста президента
#сербия
#правительство
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп вызвал Байдена на дебаты
Экс-президент США Трамп призвал Байдена к дебатам
06 марта 2024, 23:57

Фото: iStock/Derek Brumby

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Trurh Social пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты.
«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», – заявил политик.

6 марта Трамп и Байден синхронно выиграли праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на президентский пост от своих партий.

Ранее сообщалось, что Байден победил в большинстве штатов, набрав, по предварительным данным, 70-90 процентов голосов. Трамп, комментируя свои победы в штатах, охарактеризовал этот «супервторник» как «великолепный вечер».

Читайте также:

Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным

Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей

Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом подтвердил приглашение Зеленской на выступление Байдена
Белый дом: супруга Зелинского была приглашена на выступление Байдена
06 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/Vacclav

Супруга Владимира Зеленского Елена была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не смогла присутствовать , сообщает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение, потому что вдова Алексея Навального* Юлия потенциально могла присутствовать на мероприятии и вызвать «дискомфорт у украинцев».

Отмечается, что изначально планировалось расположить Елену Зеленскую рядом с супругой президента США Джилл и Юлией Навальной.

Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопросы о том, почему Зеленская отказалась присутствовать на выступлении Байдена, Белый дом переадресовал украинской стороне.

Читайте также:

Зеленская отказалась от визита в США

Елена Зеленская рассказала о первой реакции президента на начало СВО

Волков: Юлия Навальная не навестила мужа ни разу за три года

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#сша
#политика
#джозеф байден
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф