ТАСС: Путин в последние дни провёл 40 часов за переговорами
За последние четыре дня Владимир Путин посвятил международным контактам свыше 40 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Текущая неделя в Москве прошла под знаком двух масштабных саммитов — Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и «Россия — Африка». Ключевой день ФСЭГ выпал на 27 октября: глава государства включился в работу форума около 14:00 по Москве. После пленарного заседания президент провел серию двусторонних встреч с зарубежными лидерами, включая президента Ирана, и завершил их лишь ближе к полуночи.
При этом еще до начала саммита, в первой половине дня, Путин совершил два важных международных звонка. Почти полтора часа он общался с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Это первые контакты на высшем уровне с руководством этих стран с 2022 года, причем инициатива диалога исходила от Хельсинки и Осло.
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