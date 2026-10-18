Зеленский: Трамп «подталкивает Украину к капитуляции перед Россией»
Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот делает всё возможное, чтобы Украина капитулировала перед Россией. Его слова цитирует агентство Bloomberg.
Как утверждает глава киевского режима, он предложил Вашингтону прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в обмен на передачу Киеву ракет для систем Patriot. Вместе с тем Зеленский обвинил США в задержке поставок этих перехватчиков.
«Я не хочу думать, что наши американские партнёры считают, будто войну с Россией можно было бы закончить быстрее ценой Украины. Но всё выглядит именно так», — заявил он.Несмотря на требования главы Белого дома, украинский лидер пообещал, что ВСУ продолжат попытки наносить удары по российским НПЗ. Кроме того, Трамп предложил Украине выбрать нового руководителя, способного заключить мирное соглашение.