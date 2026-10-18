18 октября 2026, 23:52

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот делает всё возможное, чтобы Украина капитулировала перед Россией. Его слова цитирует агентство Bloomberg.





Как утверждает глава киевского режима, он предложил Вашингтону прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в обмен на передачу Киеву ракет для систем Patriot. Вместе с тем Зеленский обвинил США в задержке поставок этих перехватчиков.



«Я не хочу думать, что наши американские партнёры считают, будто войну с Россией можно было бы закончить быстрее ценой Украины. Но всё выглядит именно так», — заявил он.