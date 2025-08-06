Рубио о переговорах с Путиным: заявления будут либо позитивные, либо негативные

06 августа 2025, 18:45

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация обсудит итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным и может сделать заявление. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.





К тому же Рубио отметил, что созвонился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Именно последний представлял американскую сторону на переговорах с Путиным. По признанию Госсекретаря, в течение дня будет больше обсуждений по данной теме.





«Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — сказал Рубио.