Ушаков: подробности переговоров с Уиткоффом появится, когда о них доложат Трампу

06 августа 2025, 16:13

Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Подробнее о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Ством Уиткоффом станет известно после того, как о них доложат главе США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.





Как отметил политик, сейчас Путин владеет полнотой информации. К тому же президент получил сигналы от Трампа и передал свои ему. Американский лидер пока не в курсе сути переговоров, поэтому заявление по ним будет сделано после.





«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — сказал Ушаков.