Рубио объяснил, что означает выход США из международных организаций
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал решение страны выйти из десятков международных организаций. По его словам, этот шаг не означает, что Соединенные Штаты «поворачиваются спиной к миру». Заявление опубликовано на странице ведомства на платформе Substack.
Рубио подчеркнул, что США отвергают устаревшую модель многосторонности, где американские налогоплательщики считаются мировыми гарантами глобального управления.
Он добавил, что Штаты будут пересматривать свое дальнейшее участие в международных структурах.
Напомним, 8 января президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 организаций: 35 из них не входят в систему ООН, а еще 31 — связаны с самой Организацией Объединенных Наций. Документ предписывает всем департаментам и агентствам страны прекратить участие и финансирование этих структур.
