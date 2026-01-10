Рубио объяснил, что означает выход США из международных организаций

10 января 2026, 22:03

Рубио: США отвергает модель, где американцы платят за весь мир

Фото: Istock / rarrarorro

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал решение страны выйти из десятков международных организаций. По его словам, этот шаг не означает, что Соединенные Штаты «поворачиваются спиной к миру». Заявление опубликовано на странице ведомства на платформе Substack.