Стало известно о шоке премьера Дании из-за заявлений США о Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидеры ряда европейских стран были шокированы заявлениями представителей администрации президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, ситуацию усугубило недавнее выступление одного из ближайших помощников Трампа Стивена Миллера. Его попросили прямо исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии — полуавтономной территории, входящей в состав Королевства Дания. Однако Миллер не только отказался это сделать, но и поставил под сомнение статус острова, проигнорировал его исторические связи с Данией и с насмешкой высказался о способности Европы противостоять американской армии.
Хотя Фредериксен давно воспринимала заявления Трампа о Гренландии всерьёз и в течение года пыталась дипломатично убедить его отказаться от подобных намерений, резкие комментарии Миллера стали для неё переломным моментом.
