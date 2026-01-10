Стало известно о шоке премьера Дании из-за заявлений США о Гренландии

10 января 2026, 20:36

Премьер Дании Метте Фредериксен потрясена риторикой администрации Трампа

Фото: Istock / Ramberg

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидеры ряда европейских стран были шокированы заявлениями представителей администрации президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.