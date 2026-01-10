Трамп заявил, что США не допустят присутствия России и Китая в Гренландии

10 января 2026, 21:49

Трамп: если мы не возьмем Гренландию, там появятся РФ или КНР

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен допустить присутствие России или Китая в Гренландии. Об этом он сказал во время встречи с руководителями крупных американских нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.





По словам американского лидера, контроль над островом напрямую связан с безопасностью США.





«Мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится», — подчеркнул Трамп.