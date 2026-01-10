Трамп заявил, что США не допустят присутствия России и Китая в Гренландии
Трамп: если мы не возьмем Гренландию, там появятся РФ или КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен допустить присутствие России или Китая в Гренландии. Об этом он сказал во время встречи с руководителями крупных американских нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.
По словам американского лидера, контроль над островом напрямую связан с безопасностью США.
«Мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится», — подчеркнул Трамп.В январе президент США уже открыто заявлял о намерении установить контроль над Гренландией. Он отмечал, что Соединенные Штаты готовы добиваться этого «либо по-хорошему, либо по-плохому», независимо от позиции других сторон. Трамп назвал Гренландию стратегически важной территорией и подчеркнул, что ее возможное сближение с Россией или Китаем представляет угрозу национальной безопасности США.