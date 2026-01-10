Российская ПВО за четыре часа уничтожила 10 украинских дронов самолётного типа
Российские силы ПВО сбили 10 украинских дронов над шестью регионами РФ. Об удачном отражении воздушной атаки сообщает Министерство обороны России в своём Telegram-канале.
По информации военного ведомства, расчёты противовоздушной обороны в течение четырёх часов уничтожали беспилотники самолётного типа, которые пытались прорваться в воздушное пространство страны.
Операция проходила с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Всего силы ПВО нейтрализовали десять воздушных целей. Системы обороны зафиксировали и уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области.
Над Курской и Воронежской областями сбили по два аппарата. Ещё три дрона ликвидировали над другими регионами: по одному над Ростовской областью, Брянской областью и Республикой Дагестан.
Ранее в МИД России рассказали об ударах Украины по собственному населению.
