Российская ПВО за четыре часа уничтожила 10 украинских дронов самолётного типа

Фото: Istock/Pavel_Chag

Российские силы ПВО сбили 10 украинских дронов над шестью регионами РФ. Об удачном отражении воздушной атаки сообщает Министерство обороны России в своём Telegram-канале.



По информации военного ведомства, расчёты противовоздушной обороны в течение четырёх часов уничтожали беспилотники самолётного типа, которые пытались прорваться в воздушное пространство страны.

Операция проходила с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Всего силы ПВО нейтрализовали десять воздушных целей. Системы обороны зафиксировали и уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области.

Над Курской и Воронежской областями сбили по два аппарата. Ещё три дрона ликвидировали над другими регионами: по одному над Ростовской областью, Брянской областью и Республикой Дагестан.

Ольга Щелокова

