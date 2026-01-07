В США подтвердили задержание танкера Marinera под российским флагом
Европейское командование ВС США объявило о задержании танкера Marinera, который вышел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщается на его странице в социальной сети X.
В заявлении говорится, что в операции, проведенной на основании ордера федерального суда США, участвовали министерства юстиции и внутренней безопасности в координации с Пентагоном.
В свою очередь, корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон заявил, что на борт судна поднялись американские военные. По его словам, это произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как прибыли российские корабли и подводная лодка».
Ранее сообщалось, что береговая охрана США при поддержке военных проводила операцию по захвату танкера Marinera, сменившего флаг на российский после отплытия от берегов Венесуэлы.
