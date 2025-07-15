Рубио: приоритетом для Трампа являются переговоры в урегулировании на Украине

15 июля 2025, 00:58

Фото: iStock/sb2010

По словам госсекретаря США Марко Рубио, для американского президента Дональда Трампа переговоры являются приоритетом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.





Данное заявление Рубио сделал в ходе встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.





«Что касается войны между Россией и Украиной, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны с помощью устойчивого урегулирования путем переговоров», — передает ведомство.