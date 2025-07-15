Рубио: приоритетом для Трампа являются переговоры в урегулировании на Украине

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По словам госсекретаря США Марко Рубио, для американского президента Дональда Трампа переговоры являются приоритетом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.



Данное заявление Рубио сделал в ходе встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

«Что касается войны между Россией и Украиной, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны с помощью устойчивого урегулирования путем переговоров», — передает ведомство.

К тому же на встрече с министрами Рубио обсуждал конфликт на Ближнем Востоке. В ходе него стороны говорили об укреплении стабильности в регионе, а также о важности недопущения получения Ираном ядерного оружия.
Иван Мусатов

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