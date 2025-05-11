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В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским

Посол Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.
«Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — сказано в посте Мирошника.

Он добавил, что за последние два дня количество беспилотных атак со стороны ВСУ по гражданским машинам чрезвычайное. Ранее стало известно об атаке со стороны ВСУ в Рыльске в Курской области. Боевики ударили по двум гражданским объектам.

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ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Mash: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по гостинице и автомойке в Курской области
11 мая 2025, 21:53

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили из установки HIMARS по автомойке и гостинице в Рыльске в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, местные жители помогают в разборе завалов, где могут быть пострадавшие.
Перед этим Telegram-канал «Типичный Курск» обнародовал видео с места ЧП, где видно пострадавших и разрушенные здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Боец ВС РФ Оптима рассказывал, что противник хотел зайти со стороны Сумской области Украины, но его уничтожили.

Боевики регулярно бьют по российским гражданским объектам. В Москве не раз подчеркивали террористический характер действий киевского режима.

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Трамп призвал Киев соглашаться на переговоры с Россией
Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией
11 мая 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим должен «немедленно» согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом в соцсетях написал американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна согласиться на это немедленно», — сказано в посте.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что такой диалог определит, «возможна ли сделка».

«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — добавил республиканец.
Сегодня Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он подчеркнул, что смысл диалога в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного мира. Владимир Зеленский в ответ на предложение выдвинул ультиматум.

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На Украине призвали убрать ТЦК в текущем виде
Гончаренко* призвал убрать военкоматы в текущем виде
11 мая 2025, 19:46

Фото: istockphoto/Multipedia

Украинские военкоматы в текущем виде должны быть ликвидированы. Заявление нардепа Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* цитирует РИА Новости.
«В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — сказано в материале.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В СМИ не раз звучала информация об издевательствах в украинской армии и военкоматах. Недавно пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый рассказывал, что неонацисты отправляют на штурм людей, у которых проблемы с психикой.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Заявлению Стармера о Путине удивились в Британии
Кертен осудил заявление Стармера об антироссийских санкциях
11 мая 2025, 19:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Кертен осудил заявление премьера Соединенного Королевства Кира Стармера об антироссийских санкциях для давления на президента Владимира Путина.
«Россия нам не враг», — написал Кертен в соцсетях.
Перед этим Кир Стармер заявлял, что вводит антироссийские санкции, чтобы усилить давление на Путина.

В минувшую пятницу британская сторона ввела рестрикции против 101 судна, якобы связанного с РФ, против страховой фирмы «Согласие», трейдеров из Гонг-Конга, якобы причастных к операциям с энергоносителями России. Подобный шаг раскритиковал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Киевом
МИД Швейцарии ознакомился с предложением Путина о переговорах с Киевом
11 мая 2025, 19:15

Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

Швейцарский МИД ознакомился с предложением президента России Владимира Путина к Киеву, но никак его не комментирует. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — сказано в материале.

Перед этим стало известно о предложении Путина возобновить диалог с Украиной в Стамбуле, 15 мая. Российский лидер подчеркивал, что РФ настроена на серьезные переговоры с Украиной. По его словам, Россия «никогда не отказывалась от диалога».

Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Позже он воспользовался военным положением на Украине и узурпировал власть.

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