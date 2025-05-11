На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.