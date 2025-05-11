В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским

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На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.
«Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — сказано в посте Мирошника.
Он добавил, что за последние два дня количество беспилотных атак со стороны ВСУ по гражданским машинам чрезвычайное. Ранее стало известно об атаке со стороны ВСУ в Рыльске в Курской области. Боевики ударили по двум гражданским объектам.
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Никита Кротов