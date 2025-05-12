Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня

Владимир Зеленский может симулировать прекращение огня

Журналистка Оуэнс: Зеленский может симулировать прекращение огня
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Владимир Зеленский может симулировать режим прекращения огня на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — пишет журналистка.

Таким образом Оуэнс отреагировала на слова главы киевского режима о том, что он будет ждать президент России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Напомним, что российский лидер предложил украинским властям возобновить переговоры в Турции без предварительных условий. Путин отметил, что не исключает полного прекращения огня.

Читайте также:

В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским

ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области

Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
#актёр
#президент
#лидер
#мир
#зеленский
#путин
#переговоры
#турция
#украина
#россия
Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/lusia599

При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.

Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.

Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.

Читайте также:

В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ

В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским

«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область
#взрыв
#город
#гостиницы
#дома
#всу
#удар
#курская область
#украина
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ
11 мая 2025, 23:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ территориях Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Купянского района Александра Капленко.
«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно» — рассказал агентству Капленко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска атаковали два гражданских объекта в городе Рыльск Курской области. По предварительным данным, ВСУ для удара использовали установку HIMARS.

Читайте также:

На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»

«Как мясо»: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину

В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским
#памятник
#флаг
#инцидент
#всу
#беспилотник
#украина
#россия
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским
Посол Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским
11 мая 2025, 22:10

Фото: istockphoto/Mordolff

На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.
«Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — сказано в посте Мирошника.

Он добавил, что за последние два дня количество беспилотных атак со стороны ВСУ по гражданским машинам чрезвычайное. Ранее стало известно об атаке со стороны ВСУ в Рыльске в Курской области. Боевики ударили по двум гражданским объектам.

Читайте также:

«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область

«Как мясо»: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину

Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Mash: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по гостинице и автомойке в Курской области
11 мая 2025, 21:53

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили из установки HIMARS по автомойке и гостинице в Рыльске в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, местные жители помогают в разборе завалов, где могут быть пострадавшие.
Перед этим Telegram-канал «Типичный Курск» обнародовал видео с места ЧП, где видно пострадавших и разрушенные здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Боец ВС РФ Оптима рассказывал, что противник хотел зайти со стороны Сумской области Украины, но его уничтожили.

Боевики регулярно бьют по российским гражданским объектам. В Москве не раз подчеркивали террористический характер действий киевского режима.

Читайте также:

Трамп призвал Киев соглашаться на переговоры с Россией

На Украине призвали убрать ТЦК в текущем виде

Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп призвал Киев соглашаться на переговоры с Россией
Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией
11 мая 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим должен «немедленно» согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом в соцсетях написал американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна согласиться на это немедленно», — сказано в посте.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что такой диалог определит, «возможна ли сделка».

«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — добавил республиканец.
Сегодня Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он подчеркнул, что смысл диалога в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного мира. Владимир Зеленский в ответ на предложение выдвинул ультиматум.

Читайте также:

Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского

Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

DPA: Мерц, Туск, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Зеленским
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#сша
#переговоры
#дональд трамп
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате