Владимир Зеленский
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Владимир Зеленский может симулировать режим прекращения огня на Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Весь мир — сцена. Зеленский — кокаиновый актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — пишет журналистка.
Таким образом Оуэнс отреагировала на слова главы киевского режима о том, что он будет ждать президент России Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Напомним, что российский лидер предложил украинским властям возобновить переговоры в Турции без предварительных условий. Путин отметил, что не исключает полного прекращения огня.
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