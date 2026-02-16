Путин исключил из состава Совбеза Сергея Иванова

16 февраля 2026, 16:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.





В начале февраля Путин также освободил Иванова от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которую он занимал с 2016 года. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отставка произошла по собственному желанию.





«Внести в состав Совета безопасности <...> изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — говорится в публикации.