Путин исключил из состава Совбеза Сергея Иванова
Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
В начале февраля Путин также освободил Иванова от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которую он занимал с 2016 года. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отставка произошла по собственному желанию.
«Внести в состав Совета безопасности <...> изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — говорится в публикации.
Сергею Иванову 73 года. В разные годы он занимал посты секретаря Совбеза (1999–2000), министра обороны (2001–2007), первого вице-премьера (2007–2008), вице-премьера (2008–2011) и руководителя администрации президента (2011–2016).