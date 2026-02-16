Достижения.рф

Песков: Путин находится в постоянном контакте с российской делегацией в Женеве

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с российской делегацией на переговорах в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, участники переговоров получают детальные инструкции перед вылетом. Он отметил, что глава государства поддерживает связь с представителями России и координирует их работу.

«Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками... они получают детальные инструкции накануне вылета», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер присоединятся к переговорам между Россией и Украиной в Женеве. Напомним, что встречи назначены на 17 и 18 февраля.
Иван Мусатов

