Asia Times: США заставляют Зеленского провести выборы этой весной
США оказывают давление на Владимира Зеленского с требованием провести президентские выборы этой весной. Об этом сообщает Asia Times.
По информации издания, американская сторона увязывает вопрос гарантий безопасности с проведением голосования. В публикации говорится, что президент США Дональд Трамп предупредил о возможных последствиях в случае отказа от выборов.
Автор материала отмечает, что официальные кандидаты пока не объявлены. При этом предполагается, что Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру, однако рассчитывать на лёгкую победу ему будет сложно. К тому же в статье говорится, что на Западе украинского лидера продолжают поддерживать, тогда как внутри страны его позиции ослаблены коррупционными скандалами.
