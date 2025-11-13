Аэропорт Брюсселя вновь прекратил работу из-за угрозы беспилотников

13 ноября 2025, 07:22

Фото: istockphoto / XavierMarchant

Брюссельский международный аэропорт Завентем в очередной раз прекратил свою работу из-за появления беспилотных летательных аппаратов в небе. Об этом пишет газета Libre со ссылкой на заявление представителя властей города Филипа Тувайда.