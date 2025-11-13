Аэропорт Брюсселя вновь прекратил работу из-за угрозы беспилотников
Брюссельский международный аэропорт Завентем в очередной раз прекратил свою работу из-за появления беспилотных летательных аппаратов в небе. Об этом пишет газета Libre со ссылкой на заявление представителя властей города Филипа Тувайда.
Воздушная гавань закрылась вечером в 23:00 по местному времени. По словам Тувайда, рядом с территорией брюссельского аэроузла зафиксированы неизвестные БПЛА, вследствие чего авиаперевозки временно остановлены.
Начиная с 10 октября текущего года правительство Бельгии неоднократно сообщало о появлении неопознанных беспилотников вблизи военных объектов и ключевых элементов инфраструктуры страны. Аэропорт столицы уже останавливал авиасообщение 4 и 5 ноября по той же причине. Однако до сих пор никому не предъявили обвинений, и ни один БПЛА не был сбит.
Ранее министр обороны королевства Тео Франкен выразил подозрения относительно причастности России к полетам указанных устройств около важных государственных структур, хотя конкретных свидетельств этому не предоставил.
