Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot

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Лидер Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить вопрос передачи ЗРК Patriot Украине.
С таким заявлением президент выступил после встречи с главой США Джо Байденом в Вашингтоне, где он находится с рабочим визитом. Пресс-конференцию показывали на сайте президентской администрации.
Как отметил Йоханнис, он пообещал Байдену обсудить предоставление Украине системы Patriot в Верховном совете обороны страны. Также он попросил у Штатов дать взамен системы противовоздушной обороны страны.
Румыния и Штаты заключили контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи нужны для ВВС, другие три — для сухопутных войск. Пока известно о поставке только двух комплексов.
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Как отметил Йоханнис, он пообещал Байдену обсудить предоставление Украине системы Patriot в Верховном совете обороны страны. Также он попросил у Штатов дать взамен системы противовоздушной обороны страны.
Румыния и Штаты заключили контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи нужны для ВВС, другие три — для сухопутных войск. Пока известно о поставке только двух комплексов.
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Алёна Самарева