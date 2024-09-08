Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины дрона

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О нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии сообщили в румынском Минобороны. Там отметили, что аппарат после того, как покинул воздушное пространство, направился в сторону украинской республики.
«Начиная с 02:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — пояснили в оборонном ведомстве Румынии.
По его данным, сообщение о принятии мер по оповещению населения городов Констанца и Тулча направили Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.
Отмечено, что румынская техника вернулась на базу примерно в четыре утра. К слову, в минувший четверг, 5 сентября, власти Румынии подписали закон о передаче киевскому режиму зенитного ракетного комплекса Patriot.
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Никита Кротов