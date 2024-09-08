В Германии пообещали наказать причастных к терактам на СП

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Теракты на нитках газопровода «Северный поток» должны расследоваться, а те, кто их совершил — нести ответственность, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность. Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании — прим. ред.), о чем сообщалось в СМИ», — прокомментировал журналистам Шольц.Взрывы на нитках СП случились в сентябре 2022 года. По заявлению Кремля, российская сторона ни разу не получила данных по терактам, хотя запрашивала их.
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