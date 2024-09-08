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Реальное количество дезертиров скрывают власти Украины, написал в соцсетях блогер Владимир Бойко. Он отметил, что киевский режим идет на это, чтобы избежать паники на фоне плачевного состояния ВСУ.
«Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — предположил Бойко.Он также добавил, что полиция не ищет даже тех дезертиров, о которых уже знает общественность.
Ранее военнослужащая ВСУ заявила, что ее пытался изнасиловать командир, а когда она отказалась, ударил по лицу.
Боевики ВСУ не раз указывали на жестокое обращение со стороны командования. Некоторые украинские военнослужащие с радостью сдаются в плен ВС РФ.
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Никита Кротов