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МИД РФ: Румынский посол объявлен персоной нон грата

03 июля 2024, 14:40
Фото: istockphoto / Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto / Aleksey Konovalov

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста.
3 июля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате. Ему была вручена нота Министерства о признании сотрудника посольства Румынии персоной нон грата.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Бухаресте», — отметили в Взгляд.ру.



Ранее Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России персоной non grata. Это решение было принято якобы из-за действий, которые, по мнению румынской стороны, противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Однако в российском посольстве опровергли все обвинения и заявили, что решение Бухареста направлено на ухудшение отношений между двумя странами.

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#румыния
В МИД России прокомментировали соглашение Украины и Евросоюза
Настасьин: соглашение ЕС и Украины носит декларативный характер
03 июля 2024, 14:25

Фото: iStock/iDymax

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал соглашение Украины и Евросоюза о гарантиях безопасности, назвав его декларативным. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующее соглашение носит «декларативный характер и не содержит юридических обязательств». Настасьин подчеркнул, что это уже восемнадцатый по счету документ о гарантиях безопасности, подписанный Киевом.

Он также отметил, что на Украине предпочитают не обращать внимания на то, что соглашение требует от государства ликвидации коррупции и подробного отчета о расходовании денежных средств.

Напомним, о подписании Киевом соглашения о гарантиях безопасности с Европейским союзом стало 27 июня текущего года.

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#украина
#евросоюз
#мид рф
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Зеленский заявил об усталости от премьера Украины
Окружение Зеленского заявило о возможной отставке Шмыгаля
03 июля 2024, 14:13

Фото: IStock/DmyTo

В окружении Владимира Зеленского заявили об усталости президента Украины от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
По словам источника, опирающегося на заявления приближенных к Владимиру Зеленскому политиков, президент Украины перестал слушать своего премьер-министра на совещаниях.
«Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — цитирует издание.

Отмечается, что должность Шмыгаля может занять нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о грядущих массовых кадровых перестановках в правительстве.

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Президенты России и Монголии проводят переговоры на саммите ШОС
03 июля 2024, 12:54

Фото: РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров

В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
На полях саммита ШОС в Астане проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер отметил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году уверенно растёт, несмотря на некоторое снижение объёмов в 2023-м.

«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — сказал Владимир Путин.

Отношения между Россией и Монголией, по словам президента Путина, на протяжении многих лет основываются на прочном фундаменте взаимодействия и дружбы. Президент поздравил своего коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на парламентских выборах, которые прошли в июне.

Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».

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Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ
03 июля 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Председателем Совета министров обороны СНГ избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Хренин поздравил Белоусова и передал ему слово для ведения заседания. Во вторник, 2 июля Белоусов прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны СНГ.

Уточняется, что в ходе своего визита Белоусов поучаствует в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости республики.

Напомним, 14 мая текущего года Белоусов стал министром обороны России. Ранее он занимал должность первого вице-премьера.

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МИД КНР ответил финскому президенту на слова о зависимости России от Китая
Мао Нин: Россия и Китай — независимые и самостоятельные крупные державы
03 июля 2024, 11:52

Фото: istockphoto / Pridannikov

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба о зависимости Москвы от Пекина, сообщили в ТАСС.
В интервью агентству Bloomberg финский президент Александр Субб заявил, что Россия настолько зависит от Китая, что председатель Си Цзиньпин может одним звонком урегулировать украинский кризис.

«Китай и Россия — две крупные независимые и самостоятельные державы. Мы всегда будем выступать за мир и диалог, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», — заявила дипломат.

Так она ответила на вопрос журналиста, который попросил её прокомментировать слова Стубба.

2 июля власти Китая выразили протест из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина. Они призвали альянс не наносить ущерб Азиатско-Тихоокеанскому региону. Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнёрство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Китай.

Ранее Стубб призвал Европейский союз перейти к экономике военного времени.

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Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
03 июля 2024, 11:39

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

Результат работы сотрудников ГИБДД – спасённые жизни и снижение уровня аварийности.
Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Он поздравил личный состав и ветеранов с годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Поздравление опубликовано в телеграм-канале подмосковной дорожной полиции.
«На протяжении десятилетий подразделения Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах и выполняют задачи по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат вашей деятельности – сотни тысяч спасённых жизней и существенное снижение уровня аварийности», – отметил Пауков.
Он добавил, что в последние годы работа госавтоинспекторов становится всё напряженнее и часто требует способности идти на риск.
«В связи с постоянным развитием транспортной системы и строительством новых магистралей, высоким ростом автомобилизации граждан и интенсивности дорожного движения работа госинспекторов становится всё напряженнее, требует особой подготовки, выдержки и мужества. К тому же профессия госавтоинспектора всегда была связана с риском и опасностью», – заявил начальник подмосковной полиции.
Он вспомнил коллег, погибших при выполнении служебного долга, а особые слова признательности адресовал ветеранам – хранителям добрых традиций, передающим бесценный опыт молодым сотрудникам.

Пауков поблагодарил личный состав за безупречную службу, добросовестный труд и отношение к выполнению служебного долга, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений в служении Отечеству.

3 июля Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет.

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В Подмосковье уже выдвинули 58 кандидатов в советы депутатов
03 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области к Единому дню голосования уже выдвинуты 58 кандидатов в депутаты муниципальных советов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области опубликовала календарный план выборов в органы местного самоуправления региона 8 сентября. В нём представлены основные этапы проведения выборов.
«По этому плану в ближайшие два месяца будут работать организаторы выборов. В документе указаны не все, а лишь ключевые этапы. Сейчас набирает обороты этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 2 июля выдвинуты 58 кандидатов: 57 человек самовыдвиженцев и один представитель политической партии», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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#московская область
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Хиллари Клинтон: украинцы должны воевать ради победы Байдена
03 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto / ginosphotos

Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена, сообщили в Ura.ru.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте. По её мнению, это поможет действующему президенту США Джо Байдену одержать победу на предстоящих выборах. Об этом Клинтон заявила в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари в опубликованном на Rutube-канале пранке.

Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным для США и всего мира человеком». И выразила готовность сотрудничать с человеком, который представляется как Порошенко, чтобы найти компрометирующие материалы на Трампа.

Ранее в США состоялись предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После этого конгрессмен-демократ от Техаса Ллойд Доггетт обратился к Байдену с призывом не участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. По мнению Доггетта, у действующего президента практически нет шансов победить Трампа.

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ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
ФСБ: француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
03 июля 2024, 10:24

Фото: iStock/irene_rebrova

Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что злоумышленник устанавливал многочисленные контакты с экспертами в различных областях в преступных целях. Сбор информации задержанный вел в течение нескольких лет. Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа текущего года.

Свою вину преступник признал. Уточняется, что Винатье* является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию.

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