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Российское посольство в Швеции выразило сожаление по поводу «русофобской паранойи», которая, по его мнению, охватила шведских граждан из-за влияния местных СМИ и властей.
Заявление было сделано в ответ на публикацию в издании Svenska Dagbladet, которая связала инцидент с проникновением неизвестных на водонапорную башню в коммуне Болльнес с возможной причастностью России.
По словам посольства, никакого ущерба инфраструктуре или качеству питьевой воды нанесено не было, однако СМИ поспешили обвинить Россию. Представители российского дипломатического ведомства обвинили Svenska Dagbladet в провоцировании паранойи и распространении лживой информации, способствующей усилению русофобии в шведском обществе.
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По словам посольства, никакого ущерба инфраструктуре или качеству питьевой воды нанесено не было, однако СМИ поспешили обвинить Россию. Представители российского дипломатического ведомства обвинили Svenska Dagbladet в провоцировании паранойи и распространении лживой информации, способствующей усилению русофобии в шведском обществе.
«Пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли мозги гражданам страны русофобской риторикой, что они видят «руку Кремля» во всем», — заявило посольство в своем Telegram-канале, выражая сочувствие к шведским гражданам.Посольство также призвало шведских политиков и общественность проявлять уважение к России, несмотря на возможные разногласия.
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Елена Перлова