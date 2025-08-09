Достижения.рф

Русофобия сильнее дипломатии: посол объяснил причину переноса встречи Путина и Трампа из Италии

Посол Парамонов: Путин и Трамп не встретятся в Италии из-за русофобии властей
Фото: iStock/Mihrzn

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится в Италии из-за русофобской позиции правящего класса страны. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов.



По словам дипломата, Рим обладал всеми необходимыми условиями для проведения высокоуровневых переговоров – развитой инфраструктурой, традиционно дружелюбным отношением населения к России и большим опытом в организации международных мероприятий.

Однако, несмотря на свою дипломатическую традицию, Италия выбрала путь конфронтации с Москвой и отказалась от диалога, подчеркнул Парамонов, слова которого приводит ТАСС.

Посол выразил сожаление, что из-за подобной политики саммит двух лидеров не сможет пройти именно в этой стране.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0