Русофобия сильнее дипломатии: посол объяснил причину переноса встречи Путина и Трампа из Италии

09 августа 2025, 21:04

Посол Парамонов: Путин и Трамп не встретятся в Италии из-за русофобии властей

Фото: iStock/Mihrzn

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится в Италии из-за русофобской позиции правящего класса страны. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов.