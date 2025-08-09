Русофобия сильнее дипломатии: посол объяснил причину переноса встречи Путина и Трампа из Италии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится в Италии из-за русофобской позиции правящего класса страны. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов.
По словам дипломата, Рим обладал всеми необходимыми условиями для проведения высокоуровневых переговоров – развитой инфраструктурой, традиционно дружелюбным отношением населения к России и большим опытом в организации международных мероприятий.
Однако, несмотря на свою дипломатическую традицию, Италия выбрала путь конфронтации с Москвой и отказалась от диалога, подчеркнул Парамонов, слова которого приводит ТАСС.
Посол выразил сожаление, что из-за подобной политики саммит двух лидеров не сможет пройти именно в этой стране.
